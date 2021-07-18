16 جهازا لضمان جودة كسوة الكعبة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق 16 جهازا عالميا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب.

معادن نفيسة

ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق، والذي تشرف عليه الرئاسة، الكائن بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة،أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها حكومة المملكة بخدمة بيت الله الحرام، حيث جلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام، والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة.

مذهبات الثوب

وتتعدد أنواع العينات وطرق اختبار مدى جودتها، من خلال أجهزة مخصصة لكل عينة؛ للتحقق من مدى قوة التحمل وجودة الألوان والأصباغ، ويتم أخذ العينات بطريقة عشوائية من خلال عدة مراحل هي أخذ عينات لخيوط الحرير الخام، يتم أخذها- أيضًا - عند وصول دفعات الحرير الخام للمجمع، ثم أخذ عينات الحرير المصبوغ من قسم المصبغة، وتتضمن 24 دفعة للثوب و 12 دفعة لصيانة الثوب، وعينات القطن الخام التي يتم أخذها عند ورود القطن للمجمع، ثم عينات القطن المصبوغ باللون الأصفر والتي تؤخذ حسب الدفعات المنتجة بعد صباغتها في قسم المصبغة، وعينات المعادن النفيسة للذهب والفضة عند ورودها للمجمع والتي تستخدم في تطريز مذهبات ثوب الكعبة، وعينات المنسوج والتي تنقسم إلى عينات المنسوج السادة وعينات المنسوج المنقوش.

رحلة العينات

المطابقة قبل تركيبها على الكعبة المشرفة

إعدادها حسب الطرق العلمية

تكييف العينات حسب متطلبات الاختبار

16 جهازا للتأكد من جودة ثوب الكعبة

ماكينة لغسيل وصباغة عينات الحرير