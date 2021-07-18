الريف يجذب سياح عسير

ترويج سياحي
وتشهد منطقة عسير هذه الأيام نشاطا سياحيا كبيرا ساهم في ترويج السياحة الزراعية في المنطقة، بعد أن أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج صيف السعودية تحت شعار «صيفنا على جوك»، في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وحتى 30 سبتمبر المقبل، والذي شمل 11 وجهة من بينها عسير، إضافة إلى تقديم أكثر من 500 تجربة ونشاط سياحي، عبر منصة «روح السعودية»، ويقدمها ما يزيد على 250 شريكا بالقطاع الخاص في مجالات سياحية مختلفة.
توسع وتطوير
تلك الحركة السياحية الكبيرة التي تشهدها منطقة عسير شجعت أبناء المنطقة إلى التوسع والتطوير في مشاريع سياحية فريدة ونوعية مثل السياحة الزراعية أو الريفية. فعمل عدد من أهالي المنطقة على تحويل مزارعهم وقراهم بما في ذلك القرى الأثرية والقلاع والحصن والمزارع الجبلية لتصبح بمثابة مرافق ومنشآت سياحية، مما أسهم في تعزيز الاستثمار المحلي وتطوير منظومة العمل في مجال السياحة والفندقة وتعزيز حضور التراث القديم وفق برامج حديثة.
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