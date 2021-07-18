عسير: ضبط موقع لذبح وتجهيز اللحوم العشوائية

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بالفرق الرقابية المسائية، موقعاً لذبح وتجهيز اللحوم، بطرق عشوائية تفتقر لمقومات السلامة الصحية والبلدية. وذلك برئاسة رئيس الرقابة المسائية بأمانة عسير، عبدالله الدهمشي، وبمتابعة أمين المنطقة وليد الحميدي. وتم إتلاف 160كيلو من اللحوم، وضبط 13 شخصا قائما عليها من العمالة الوافدة، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات الجزائية بحقهم، وتم تسليمهم للجهات ذات العلاقة.



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