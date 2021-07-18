وزارة الحج تعلن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، عن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى، مؤكدة أن خطط التنظيم و إدارة الحشود تعمل وفق المخطط له. وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي قبل قليل إن مساحة إسكان الحجاج في مشعر عرفات أكثر من 400 ألف متر مربع، بما يعادل 5 أمتار لكل حاج.

وأضافت أنه تم تجهيز 71 مخيم و6 أبراج لاستقبال الحجاج، وفق ضوابط لتنظيم عملية الدخول والخروج، والتقيد بإجراءات الفحص البصري والحراري، مشيرة إلى أنه يتم نقل ضيوف الرحمن من نقاط التجمع إلى مراكز الاستقبال والترحيب الخاصة بهم.

وقالت الوزارة إن مرحلة الإفاضة تمت بنظام الردّين، مع تواجد قائد لكل وحدة تنفيذية مكونة من 20 حاجا، مع التأكد من صلاحية تصاريح الحج وتوفر بطاقة شعائر الذكية في مركز الاستقبال والترحيب.