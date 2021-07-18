وأضافت أنه تم تجهيز 71 مخيم و6 أبراج لاستقبال الحجاج، وفق ضوابط لتنظيم عملية الدخول والخروج، والتقيد بإجراءات الفحص البصري والحراري، مشيرة إلى أنه يتم نقل ضيوف الرحمن من نقاط التجمع إلى مراكز الاستقبال والترحيب الخاصة بهم.
وقالت الوزارة إن مرحلة الإفاضة تمت بنظام الردّين، مع تواجد قائد لكل وحدة تنفيذية مكونة من 20 حاجا، مع التأكد من صلاحية تصاريح الحج وتوفر بطاقة شعائر الذكية في مركز الاستقبال والترحيب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج تعلن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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