السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة قطر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة قطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 17 ثانية - 10:00 مساءً, 18 يوليو 2021 م
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.