شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يستعد بـ 14 مركزاً إسعافياً في منى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بـ 14 مركزاً إسعافياً وأكثر من 134 ممارساً صحياً تابعين للهيئة في مشعر منى ومناطق تواجد الحجاج خلال أداء مناسكهم في موسم حج هذا العام 1442 هـ.

ودعمت الهيئة، الكوادر البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية، إضافة لـ عشر دراجات نارية وعربتي "قولف" تعمل في المشاعر، وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل مساندةً لمباشرة الحالات الإسعافية المرضية والإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءاً من اليوم، تزامناً مع توافد الحجاج على مشعر منى، وكُثف وجود الطواقم في جميع الأماكن التي يكون فيها الحجاج، من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات.

وأوضح أنه ستُنشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى، وهي حافلة (طويق) متخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة (نجد) وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل، إضافة لعربة (هداج) للقيادة والتحكم الميداني، وعربة (سلمى) لدعم الكوارث لا قدر الله.