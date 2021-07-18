شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 549 عاملة ومشرفة لتطهير مصليات النساء بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تعقيم وتطهير مصليات النساء بالمسجد الحرام استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقالت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام مساعدة مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية رحمة بنت حسين دوسه فلاته، إنه تم تجهيز (549) عاملة ومشرفة وحارسة أمن "بزي مختلف"، وتوفير (17) مضخة يدوية لتعقيم المصليات النسائية والمرافق التابعة لها وتعطير السجاد استعدادا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، كما ساهمت وشاركت الإدارة في إنجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام، وذلك بمساندة العاملات على مداخل الأبواب لتقديم أكياس الأحذية للقاصدات حفاظا على سلامتهم.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل مبادرة (لسلامتك) في جميع المصليات النسائية والمرافق التابعة لها؛ حيث بلغ عدد مرات التعقيم إلى الآن حوالي (439) مرة في المصليات النسائية وعدد (105) مرات التعطير، وعدد (126) مرة في المرافق التابعة للمسجد الحرام، وسط الإجراءات احترازية المكثفة.