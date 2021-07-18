اخبار السعوديه

فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة

تتسابق الجهات الحكومية والخاصة في خدمة الحجاج 

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، في فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادًا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.

إجراءات احترازية: 

وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن، وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من ، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.

 

فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة - متابعات الخليج 365 فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة - متابعات الخليج 365 فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة - متابعات الخليج 365 فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة - متابعات الخليج 365 فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا