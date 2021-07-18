فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، في فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادًا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.

إجراءات احترازية:

وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن، وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.



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