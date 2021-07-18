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شكرا لقرائتكم فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18
فك مذهبات الكعبة المشرفة لإنزال الثوب القديم وإكسائها بحلتها الجديدة
تتسابق الجهات الحكومية والخاصة في خدمة الحجاج
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، في فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادًا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.
إجراءات احترازية:
وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن، وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.
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