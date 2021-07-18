الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18
شارك الخبر
الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر
هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
تهنئة بعيد الأضحى:
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار