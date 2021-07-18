أمن الحج يكشف آلية وطرق نقل الحجاج إلى صعيد عرفات غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، اللواء سلمان الجميعي: إن الحركة المرورية الخاصة بحركة وتنقلات حافلات الحجاج والسيارات الخاصة بالخدمات، لم تؤثر على منظومة الحركة المرورية للعاصمة المقدسة والطرق المحيطة، مراعاةً لسكان منطقة مكة المكرمة، وعدم تأثرهم بعمليات التنقل والحركة في الشوارع.

فرز وتحكم:

وتابع الجميعي، خلال تصريحات إلى قناة العربية، أنه تم إحكام الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة عبر نقاط فرز وتحكم، للتأكد من دخول السيارات المصرح لها، وإعطاء مجال ومساحة للحافلات، حتى تسلك الطرق المحددة بعبورها بكل يسر وسهولة.

وصول الحجاج إلى عرفات:

ولفت إلى أنه مع بداية صباح الغد تتوجه الحافلات إلى الساحات المخصصة لها في منى، لتقوم بنقل الحجاج إلى صعيد عرفات، عن طريق النقل الترددي، عبر طريق الملك فهد، وطريق الجوهرة، وطريق سوق العرب، وطريق الملك فيصل، كما تم تخصيص طرق أخرى للعودة، حتى يتم استكمال وصول جميع الحجاج إلى مشعر عرفات.

خطة المرور:

وشدد على أن الخطة المرورية تعد من الخطط الرئيسية في منظومة الحج، لذا قامت وزارة الداخلية والأمن العام، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بعمل خطط إستراتيجية واضحة، تتوافق مع المتغيرات والتطورات على الطرق وحركة المركبات، إضافة إلى توافقها مع خطط الجهات المشاركة.



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