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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن فريق طبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج «باكستاني» أصيب بنوبة قلبية حادة خلال وجوده في مشعر منى. وباشر مستشفى منى الوادي حالته وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية ونقله للمدينة الطبية واستقباله في الطوارئ، ويخضع حاليا للرعاية الطبية المناسبة لحالته. يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي جهز فرقا طبية متخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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