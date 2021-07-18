شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 3000 عربة كهربائية لخدمة الحجاج بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3000 عربة كهربائية خلال الحج؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، «إن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وكذلك تشرف على تعقيمها على مدار الساعة، ويجري حاليا التأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها والتزامها بالمواقع المخصصة لها».

وبين أن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق «تنقّل» ذاتيا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن، حيث خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من 3 مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).