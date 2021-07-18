شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 3000 عربة كهربائية لخدمة الحجاج بالحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، «إن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وكذلك تشرف على تعقيمها على مدار الساعة، ويجري حاليا التأكد من جودة العمل في العربات ومراقبة حركتها والتزامها بالمواقع المخصصة لها».
وبين أن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق «تنقّل» ذاتيا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن، حيث خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من 3 مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 3000 عربة كهربائية لخدمة الحجاج بالحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.