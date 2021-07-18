شكرا لقرائتكم خبر رسائل توعوية صحية لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعدت وزارة الصحة رسائل توعوية موجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي تبثها عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية وبأماكن وجودهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجهة لمرضى السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

كمت قدمت الوزارة عددا من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى السكري من حجاج بيت الله الحرام.

وتضمنت النصائح توخي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد.

ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.