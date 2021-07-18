شكرا لقرائتكم خبر روبوتات بكاميرات ورادارات لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، منظومة التعقيم في المسجد الحرام بتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، إذ تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات، مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة نايف الجحدلي، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM، وعلى شهادات عالمية، منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

وأضاف أنه جرى دعم إدارة سقيا زمزم بالروبوت الذي يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله، مفيدا بأن الروبوت بإمكانه توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.

الروبوت

