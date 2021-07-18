شكرا لقرائتكم خبر روبوتات بكاميرات ورادارات لتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة نايف الجحدلي، أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM، وعلى شهادات عالمية، منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.
وأضاف أنه جرى دعم إدارة سقيا زمزم بالروبوت الذي يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري، حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله، مفيدا بأن الروبوت بإمكانه توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.
الروبوت
- يمتلك خاصية الشحن بالبطارية
- يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري
- يسع 23.8 لترا لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا
- زاوية كشف أمامية تصل إلى 192.64 درجة
- يتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار
- يحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط
كانت هذه تفاصيل خبر روبوتات بكاميرات ورادارات لتعقيم المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.