شكرا لقرائتكم خبر تقديم 100 ألف عبوة زمزم لزوار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا أكثر من 100 ألف عبوة ماء زمزم يوميا على زوار المسجد النبوي خلال أيام 10 ذي الحجة، توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار، وأكثر من 9000 لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة، من خلال 350 موظفا قائما على الخدمة.

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