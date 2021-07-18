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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرعيها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، 15 لغة عالمية حية للتوعية بالعقيدة الصحيحة. وأوضحت الهيئة أن الخدمات تقدم من خلال التوعية التفاعلية، عبر أجهزة بث رقمية (wi-fi) (مبرور) لإيصال المحتوى التوعوي المقروء والمسموع والمرئي لضيوف الرحمن مجانا، بالإضافة إلى التوعية الرقمية، حيث قامت في موسم حج هذا العام بزيادة أجهزة البث الرقمية بالتعاون مع إدارة مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لتوظيف التقنية لزيادة التغطية المكانية للمراكز الميدانية التوعوية لإتاحة المحتوى والمنتجات التوعوية بالعقيدة الصحيحة، لتحقيق الاستدامة وجودة وكفاءة الإنفاق من خلال مؤشر الخدمة الرقمية السريع (QR code) على مليون كرت تعريفي وبوستر.

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