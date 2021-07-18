مكتبة الكترونية متنوعة للحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، خدمات تصفح المكتبة الالكترونية عبر بطاقات الباركود للتصفح الالكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الالكترونية الإسلامية، التي تزيد على 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة، وذلك بمقر حملات حجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت ومساجدها، تحقيقا لرسالتها التوعوية الإرشادية باستخدام التقنية. وتسعى الوزارة من خلال توفير الخدمة لتمكين الحجاج من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية التي تهم المسلم، وبلغات عالمية، وفق منظومة الكترونية متطورة، لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية، لتحقيق التباعد الجسدي تحقيقا للبروتوكولات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا.



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