ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال. وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مؤكدا في الوقت نفسه أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية يوم الـ13 من ذي الحجة، وسيتخذون بحقهم الإجراءات النظامية.



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