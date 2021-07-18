رصد 395 مخالفة لحافلات نقل الحجاج

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كما رصدت 395 مخالفة في نشاط النقل بالحافلات، وتنوعت هذه المخالفات طبقا لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم العناية بالحالة الفنية للحافلة ونظافتها، أو عدم توفر وسائل السلامة واحتياجات الراحة الأساسية للحجاج.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج، بما يضمن الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم، حيث توجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة والمسؤولة عن أعمال الرقابة على نشاط النقل بالحافلات في 4 مراكز لتجمع الحجاج المحددة من الجهات المعنية، وهي مركز تجمع الحجاج في مواقف الزايدي ومركز النوارية ومركز الشرائع ومركز الكر.
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