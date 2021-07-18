أنظمة تحكم متكاملة للمراقبة وتسيير دفة جسر الجمرات

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منشأة جسر الجمرات (مكة)
ويرتبط جسر الجمرات بـ 4 أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية 3485 مترا طوليا، ويحتوي على 46 ممشى كهربائيا لنقل الحجاج، و4 محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بعد بنظام (SCADA)، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام الكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.
تنظيم الدخول لجسر الجمرات (مكة)
ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بـنفقين بطول 485 مترا طوليا، و4 سلالم كهربائية وطرق بطول 4624 مترا طوليا، كما يحتوي المشروع على 3 محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بعد بنظام (SCADA)، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.
رمي الجمرات (مكة)
عن جسر الجمرات:
- 4 مليارات و200 مليون ريال تكلفته
- 6 طوابق يتكون منها، ارتفاع كل منها 12 م
- 120 ألف حاج لكل ساعة الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد
- 500,000 حاج في الساعة لكل الطوابق
- 6 مبان للخدمات تتكون من 12 طابقا
- مبنيان مزودان بمهابط للطائرات
- مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار
- 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياط بكل مبنى
- 11 مبنى سلالم منها
- 4 مبان لنقل الحجاج دخولا للطوابق
- 7 للخروج
- 328 سلما كهربائيا إجمالي عدد السلالم
- 456 مكيفا صحراويا لتلطيف الهواء
- 90 مروحة تعمل بالرذاذ
- 78 مكيفا مركزيا
- 182 مكيفا ذات وحدات منفصلة
- 104 مضخات مياه
تنظيم الدخول لجسر الجمرات (مكة)
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