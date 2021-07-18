تجهيزات عالمية لتعزيز السلامة والحماية للحجاج

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من تجهيزات الدفاع المدني (مكة)
وعملت المديرية العامة للدفاع المدني على إعداد سيناريوهات تفصيلية للتعامل مع الافتراضات المحتملة في الحج، وإجراء تجارب فرضية لقياس فاعلية خطط المواجهة عمليا.
من تجهيزات الدفاع المدني (مكة)
وتتمركز في أرجاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مراكز ميدانية سريعة الاستجابة، تعمل فيها فرق متنوعة للإطفاء والإنقاذ، وفرق التدخل السريع والإشراف الوقائي، للعمل على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للحجيج، وكل القطاعات التي تعمل في خدمة الحجاج، وتكثيف أعمال الإشراف الوقائي طوال موسم الحج من قبل زيارات مستمرة لمفتشي السلامة في كل المشاعر المقدسة، وإزالة أي مسببات تهدد سلامة الحجيج، إضافة إلى قوة الإشراف الوقائي، التي تضم عددا كبيرا من فرق الدراجات النارية، التي تتولى متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج، ومقرات العاملين على خدمتهم، و الأماكن الحيوية وغيرها، والتأكد من فاعلية أنظمة الإطفاء الآلي، ومخارج الطوارئ، وكذلك توفر كل وسائل السلامة.
جوانب تنسيقية تضمنتها خطة الدفاع المدني تتمثل في مركز عمليات الطوارئ للدفاع المدني بالحج، والذي يتولى التنسيق بين كل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة العامة المعتمدة للطوارئ بالحج، والتي تهدف إلى تسخير كل إمكانات الدولة لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالة الطوارئ، حيث تضمنت أدوارا ومهام ومسؤوليات لكل جهة حكومية.
من تجهيزات الدفاع المدني (مكة)
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