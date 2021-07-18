شكرا لقرائتكم خبر 1.8 مليون م2 مواقف للحجاج على مداخل مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف حجز السيارات الـ5 الموجودة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1.8 مليون م2، وبطاقة استيعابية للسيارات تصل إلى 50 ألف موقف.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تجديد الدهانات المرورية، إلى جانب تهيئة صالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه البالغة (5) مجمعات، وصيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف، من خلال تخصيص 6 فرق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية، والتي تعمل على مدار الساعة، بمشاركة 86 فنيا وعاملا و20 معدة مختلفة الاستخدامات، وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

ماذا شملت الصيانة؟

