1.8 مليون م2 مواقف للحجاج على مداخل مكة

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وأوضحت الأمانة أنه جرى تجديد الدهانات المرورية، إلى جانب تهيئة صالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه البالغة (5) مجمعات، وصيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف، من خلال تخصيص 6 فرق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية، والتي تعمل على مدار الساعة، بمشاركة 86 فنيا وعاملا و20 معدة مختلفة الاستخدامات، وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
ماذا شملت الصيانة؟
- 170 برجا وعمودا للإنارة
- 1000 كشاف
- 120 دورة مياه (رجال - نساء)
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