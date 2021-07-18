«أداء» يقيس رضا الحجاج عن 29 خدمة تقدمها 11 جهة حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» قياس رحلة أداء الحج لهذا العام، مستهدفا قياس رضا حجاج بيت الله عن 29 خدمة تقدمها 11 جهة حكومية، بهدف معرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة خلال رحلة أدائهم الفريضة، والإسهام في مساعدة الأجهزة العامة لتحسين خدماتها.

وقال المدير العام للمركز المهندس راشد القعود «إن قياس رحلة أداء الحج يأتي تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، في توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله التي تحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت جل اهتمامها بالحرمين الشريفين والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن».

وأضاف أن المركز اعتمد لحج هذا العام 4 أدوات لقياس رضا ضيوف الرحمن، تمثلت في الاستبانات الميدانية والهاتفية والالكترونية والمستفيد الخفي، بمجموع نحو 66 ألف استبانة، مبينا أن المركز سينفذ 270 زيارة للمستفيد الخفي لقياس رحلة أداء الحج، وقياس مدى جودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الأجهزة العامة للحجاج، والاطلاع عن كثب على تجربة الحاج، والواقع الفعلي لتقديم الخدمة ومخرجاتها.

طرق قياس رضا المستفيدين







التواصل مع الحجاج من خلال عدد من أدوات القياس المعتمدة كالاستبانات الهاتفية، والميدانية أو الرسائل النصية



إرسال عدد من المتسوقين الخفيين »حجاج خفيين« من أجل تجربة الخدمات المقدمة ونقل الصورة الواقعية



الجهات المستهدفة بالقياس





وزارة الداخلية



وزارة الحج والعمرة



وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد



وزارة الصحة



وزارة النقل



وزارة الشؤون البلدية والقروية



الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات



هيئة النقل العام



الهيئة العامة للطيران المدني



وزارة السياحة



خدمات مستهدفة في القياس





إصدار تصاريح الحج



الحجز من الحملات



جاهزية مرافق مطار الوصول



تسلم الأمتعة



جاهزية المواقيت



جاهزية محطات الوقود



تجربة زيارة المسجد الحرام



الخدمات المقدمة من حملات الحج



جاهزية مرافق المشاعر المقدسة ـ منى



جاهزية مرافق المشاعر المقدسة ـ عرفة



جاهزية مرافق المشاعر المقدسة ـ مزدلفة



الخدمات الطبية في مكة المكرمة



جودة خدمات الاتصالات والإنترنت



إنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة



جاهزية مرافق مطار المغادرة



زيارات المستفيد الخفي





270 زيارة مستفيد خفي



1500 استبيان ميداني



4500 استبيان هاتفي



60 ألف استبيان الكتروني



7 مواقع لعمليات القياس