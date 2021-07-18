96 % من استخدام الإنترنت في منى على شبكة الـG5

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ورصد مركز التحكم بالعمليات الرقمية الذي افتتح أخيرا في مجمع (stc) بالرياض كأكبر مركز تحكم ومراقبة في المنطقة، الاختلاف في حركة الخدمات بالتوازي مع الاستراتيجية في نقل المزيد من الخدمات عبر الشبكات الأحدث، حيث سجلت الحركة الصوتية نموا أكثر من 737% عن العام الماضي، إذ نقل أكثر من 65% منها عبر الجيل الرابع لرفع تجربة العملاء في الخدمات الصوتية، فيما حملت شبكة الجيل الرابع والخامس أكثر من 96% من حركة الإنترنت في منى.
ويعمل المركز على مدار الساعة على عمليات حديثة استباقية عدة، منها التنبؤ بأي مخاطر داخلية بوجه خاص أو حتى خارجية، مثل الطقس أو الأمطار وغيرها، لضمان أداء الشبكة وتجربة العملاء على الهدف المنشود، والتأكد من مسار استراتيجية الشركة في نقل خدماتها إلى التقنيات الأحدث، من أجل رفع تجربة العملاء بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص، لوضع لبنة من لبنات الصور المشرفة التي تضعها حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عاما بعد عام.
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