3 نقاط تجمع للدخول إلى المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى باقي حجاج بيت الله الحرام أمس طواف القدوم قبل توجههم إلى منى وقضاء يوم التروية وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخولهم عبر مسارات مخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

كدي

الشبيكة

أجياد

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