26 ألف رحلة بالحافلات يستقلها الحجاج في المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 26 ألف رحلة يستقلها الحجاج هذا العام في المشاعر المقدسة عبر 2500 حافلة لإتمام مناسكهم، بحسب الأرقام التي كشفت عنها الجهات المعنية بنقل الحجيج. وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، أن الإدارة العامة للمرور تعمل وفق خطط استراتيجية واضحة للتخطيط للحج مع شركائها في القطاعات الأخرى. وبين أن «حج هذا العام مختلف من حيث النقل، ونسعى فيه إلى تأصيل النقل العام والنقل الترددي، إذ حددت 4 مواقع على مداخل مكة المكرمة في طريق مكة - جدة السريع والتنعيم وطريق السيل الطائف، إضافة إلى طريق الهدى، لاستقبال الحجيج والتأكد منهم وفرزهم، والتأكد من تصاريحهم، ثم يجري نقلهم بالحافلات الترددية في خطوط سير واضحة ومحددة إلى 3 محطات حول الحرم المكي الشريف، ثم التوجه لأداء طواف القدوم وتحويلهم لمحطة الساحة الغربية للجمرات للذهاب إلى مقراتهم في منى عبر أسطول الحافلات». أرقام من الحج:





6 آلاف حاج يفوجون كل 3 ساعات



200 حافلة تنقل 2000 حاج إلى منى من المسجد الحرام كل 3 ساعات



60 ألفا عدد حجاج هذا العام



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