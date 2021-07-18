، "شرطة الرياض" تطيح بـ 13 مخالفًا سرقوا 954 غطاء حديديًّا مخصصًا لشبكات الصرف ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامَي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ سرقوا أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، وضُبط فيه (954) غطاء حديديًّا، تم استردادها.
وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 09:44 PM
استُردت جميعًا واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة"شرطة الرياض" تطيح بـ 13 مخالفًا سرقوا 954 غطاء حديديًّا مخصصًا لشبكات الصرف
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (13) مخالفًا لنظامَي الإقامة وأمن الحدود من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والصومالية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس؛ سرقوا أغطية حديدية مخصصة لشبكات الصرف الصحي والسيول بمدينة الرياض لغرض بيعها، متخذين من أحد المواقع مكانًا لتجميع المسروقات، وضُبط فيه (954) غطاء حديديًّا، تم استردادها.
وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
، "شرطة الرياض" تطيح بـ 13 مخالفًا سرقوا 954 غطاء حديديًّا مخصصًا لشبكات الصرف ،
المصدر : الخليج 365
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