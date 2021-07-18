محمد بن مسعود - الدمام - تحضيرًا لمواجهة ساحل العاج في طوكيو 2020 يكثف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحضيراته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ حيث يواجه نظيره ساحل العاج، الخميس المقبل. وأجرى لاعبو الأخضر، الأحد، تدريباتهم بقيادة المدرب "الوطني" سعد الشهري، الذي فرض عددًا من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب، ركز من خلالها على الجانب الدفاعي في الكرات العرضية.

ويفتتح الأخضر مشواره الأولمبي بمواجهة منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 09:35 PM تحضيرًا لمواجهة ساحل العاج في طوكيو 2020 "الشهري" يفرض جملًا تكتيكية وفنية وبدنية على لاعبي الأولمبي "الشهري" يفرض جملًا تكتيكية وفنية وبدنية على لاعبي الأولمبي يكثف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحضيراته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ حيث يواجه نظيره ساحل العاج، الخميس المقبل. وأجرى لاعبو الأخضر، الأحد، تدريباتهم بقيادة المدرب "الوطني" سعد الشهري، الذي فرض عددًا من الجمل التكتيكية والفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب، ركز من خلالها على الجانب الدفاعي في الكرات العرضية.

ويفتتح الأخضر مشواره الأولمبي بمواجهة منتخب ساحل العاج على ملعب يوكوهاما لحساب المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه البرازيل وألمانيا. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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