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محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح غدًا الاثنين ثاني تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه النمسا، بمواجهة فريق أحمد غروزني الروسي على ملعب أليكس هاوسن بمدينة سالزبورج.
وأكمل لاعبو الفتح تحضيراتهم الميدانية للمواجهة الودية على فترتين، صباحية ومسائية، وأُجريت الأولى في محيط مقر الإقامة، وقطعوا قرابة 14 كلم، فيما حوّل يانييك فيرير مدرب الفريق الحصة الثانية إلى صالة الحديد بسبب الأمطار الغزيرة.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 09:32 PMفي ثاني تجاربه الودية في معسكر النمسا.. الفتح يواجه أحمد غروزني
تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح غدًا الاثنين ثاني تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الذي تحتضنه النمسا، بمواجهة فريق أحمد غروزني الروسي على ملعب أليكس هاوسن بمدينة سالزبورج.
وأكمل لاعبو الفتح تحضيراتهم الميدانية للمواجهة الودية على فترتين، صباحية ومسائية، وأُجريت الأولى في محيط مقر الإقامة، وقطعوا قرابة 14 كلم، فيما حوّل يانييك فيرير مدرب الفريق الحصة الثانية إلى صالة الحديد بسبب الأمطار الغزيرة.
، في ثاني تجاربه الودية في معسكر النمسا.. الفتح يواجه أحمد غروزني ،
المصدر : الخليج 365
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