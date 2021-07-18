بدء مناسك الحج بيوم التروية قبل التوجه إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

واصلت افواج الحجاج اليوم، وهو يوم التروية التوافد الى بيت الله الحرام لتأدية طواف القدوم وفق منظومة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية التي تضم خدمات للحجاج وإجراءات وقائية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية واس، ان الرئاسة قدمت عددا من الخدمات والبرامج للحجاج من خلال التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته اضافة الى تنظيم دخولهم وفق المسارات المخصصة للطواف لتحقيق التباعد الجسدي وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضافت ان تنظيم حركة وفود الحجاج يتم عبر ثالث نقاط تجمع هي )كدي( و)الشبيكة( و)أجياد( لدخول المسجد الحرام ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبوابه لرصد درجة حرارة الجسم لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن للمناسك.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية اعلنت في 12 يونيو الماضي قرار اتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 الهجري واقتصاره على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.