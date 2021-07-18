شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمال الكهربائية في مشعر منى تسجل 126 ميجا وات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخطة التشغيلية الكهربائية هذا العام تسير وفق ما خُطط له، وأن يوم "التروية" في مشعر منى شهد ارتفاعاً في الأحمال مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت اليوم الأحد حوالي ( 126 ميجا وات)، وتسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها، وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وخطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه المدة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمدينة مكة المكرمة بعدد من المشاريع الكهربائية في مجال النقل والتوزيع، وتشغيل وتوسعة محطات تحويل جهد 380/110 كيلو فولت، وتعزيز وتشغيل محطات تحويل فرعية جديدة في مختلف المواقع بالمشارع المقدسة.

وأكدت أنها لم تتلقّ أي بلاغات أثرت في الشبكة، وأن الوضع الكهربائي كان طبيعياً جداً، وتلتزم هي وموظفوها بجميع إجراءات السلامة من تعامل مع التيار الكهربائي وقيادة لمركباتها ودراجاتها النارية في المشاعر حفاظاً على سلامة الحجاج ومنسوبي الشركة من المهندسين والفنيين الذين ينتشرون في ميادين مكة المكرمة وفي المشاعر المُقدسة، مشيرة إلى جهود الشركة في تعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، وكذلك طرق مداخل الحج، إلى جانب تجهيز فرق للطوارئ لإصلاح أي أعطال بهذه الشبكات وتعزيز شبكة التوزيع بكل المواقع في المشاعر المُقدسة ومكة المكرمة بوجه عام.