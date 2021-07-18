شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: انه لم يتم تسجيل أي إصابة بـكورونا بين الحجاج ويوجد مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة الصحة.

وقد تم توفير 13 مستشفى تقدم خدماتها الصحية، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج.

و يوجد قادة صحيون متخصصون، لمواكبة فرق الأعمال الصحية المرافقة للحجاج؛ للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.