معارض كردي بعد عودته لبرلمان أردوغان: انتصرت إرادة الشعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نائب برلماني تركي معارض أعيدت له عضويته بالبرلمان بعد إسقاطها عنه: "اليوم انتصرت إرادة الشعب ضد كل المظالم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الجمعة، أمام البرلمان بعد عودته إليه عقب استعادة عضويته التي أسقطت عنه بوقت سابق.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، قال جرجرلي أوغلو في كلمته، إنه: "لقد عدتُ مرة أخرى، كنت أؤمن أنني على حق وأنني سأكون بجانب الشعب حتى النهاية.. أخيرًا نحن هنا مرة أخرى".

وتابع:"لقد رأينا أن الشعب انتصر، وانتصرت الديمقراطية والدستور، آمل أن لا تقع حوادث مماثلة مرة أخرى.. الحصانة البرلمانية تعني أن الشعب هو السلطة العليا".

والجمعة، أعاد البرلمان التركي، عضوية جرجرلي أوغلو السياسي البارز المؤيد للأكراد والمدافع عن حقوق الإنسان.

وأطلقت السلطات سراح جرجرلي أوغلو من سجن شديد الحراسة في العاصمة التركية أنقرة في 6 يوليو/تموز الجاري، بعد أن قضى 3 أشهر من الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عامين ونصف العام بمزاعم الترويج للإرهاب.

وقضت المحكمة الدستورية التركية في بداية يوليو/تموز بأن جرجرلي أوغلو تعرض لانتهاك حقوقه.

وتمت تلاوة قرار إعادة جرجرلي أوغلو لعضوية البرلمان، خلال جلسة برلمانية، وسط هتافات وتصفيق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الآخرين.

وكتب جرجرلي أوغلو على "تويتر"، وقال : "الحمد لله"، مضيفا أنه سيستأنف مهامه في البرلمان فورا.

وصدر الحكم على جرجرلي أوغلو في وقت سابق من العام الجاري بسبب تغريدة من عام 2016.

وينتمي جرجرلي أوغلو لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، الذي يواجه حاليا حظرا تاما.

وكان لجرجرلي أوغلو دور بارز في الكشف عن العديد من القضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي أثارت جدلًا كبيرًا داخل تركيا، وذلك كقضية التفتيش العاري للمحتجزات داخل السجون ومراكز الاعتقال.