الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك 4 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر الجوال.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية:

وأوضحت الأحوال، عبر حسابها بموقع تويتر، أن الخطوة الأولى تتمثل في تحميل تطبيق أبشر أفراد، ثم تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد، واختيار خدماتي.

وتابعت أن الخطوة الثالثة تتمثل في اختيار تحميل الهوية الرقمية، وأخيرًا الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

مزايا الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا:

وتعد الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا واحدة من الخدمات المتجددة والمتطورة التي تحرص منظومة توكلنا على إضافتها؛ لتسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة.

طريقة استعراض الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا:

الدخول على خدمة المحفظة الرقمية. استعراض الوثائق الرسمية. ستظهر لك الوثائق الرسمية الخاصة بك. اختر الهوية الرقمية.



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