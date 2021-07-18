الحج والعمرة: مرحلة الإفاضة تمت بنظام الردّين وتجهيز 71 مخيمًا للحجاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام بن عبدالمنعم سعيد، أنه تم التأكد من صلاحية تصاريح الحج وتوفر بطاقة شعائر الذكية في مركز الاستقبال والترحيب.

1700 حافلة:

وأضاف المتحدث أن الوزارة وفرت أكثر من 1700 حافلة لنقل الحجاج، معلنًا اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى بعد إتمام طواف القدوم.

71 مخيمًا:

وتابع سعيد أنه تم تجهيز 71 مخيمًا و6 أبراج لاستقبال الحجاج، وفق ضوابط لتنظيم عملية الدخول والخروج، والتقيد بإجراءات الفحص البصري والحراري، كما تمت مرحلة الإفاضة بنظام الردّين، مع تواجد قائد لكل وحدة تنفيذية مكونة من 20 حاجًّا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن مساحة إسكان الحجاج في مشعر عرفات أكثر من 400 ألف متر مربع، بما يعادل 5 أمتار لكل حاج.



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