الأرصاد: المشاعر المقدسة لم تسجل حالة مطرية والمقاطع المتداوله قديمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لم تسجل أي حالة مطرية اليوم.

وأوضح المركز على لسان متحدثه الرسمي، على موقع تويتر، أن المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفترات سابقة، ويمكن متابعة الظواهر الجوية على مدار الساعة عبر الإنذار المبكر من هنا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًّا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في المشاعر المقدسة:

وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 39 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 32 كم/ ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 41، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38، في حين وصلت درجة الحرارة في منى إلى 42، وعرفات 42 ومزدلفة 43.

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