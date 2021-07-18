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وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى

يتوجهون إلى مشعر عرفات غدًا للوقوف به

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها؛ اقتداءً بهدي المصطفى نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به.

وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى - متابعات الخليج 365

متابعة أمنية: 

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير ، إذ ترتبط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة بشبكة طرق عديدة، إضافة إلى الأنفاق والطرق الخاصة بالمشاة التي زودت بجميع ما يحتاجه الحاج وهو في طريقه إلى منى.

وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى - متابعات الخليج 365

إجراءات احترازية: 

وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من ، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.

وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى - متابعات الخليج 365

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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