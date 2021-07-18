وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها؛ اقتداءً بهدي المصطفى نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به.

متابعة أمنية:

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ ترتبط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة بشبكة طرق عديدة، إضافة إلى الأنفاق والطرق الخاصة بالمشاة التي زودت بجميع ما يحتاجه الحاج وهو في طريقه إلى منى.

إجراءات احترازية:

وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.



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