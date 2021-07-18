الصحة: توفير 13 مستشفى تقدم خدماتها 3 منها في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم توفير 13 مستشفى تقدم خدماتها الصحية، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج.

نقاط تقديم الخدمات:

وتابع المتحدث الرسمي في مؤتمر مساء اليوم الأحد، أنه يوجد مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر.

لا إصابات بكورونا بين الحجاج:

وأضاف العبدالعالي أن السعة السريرية الإجمالية تصل إلى 2854 سريرًا، من بينها 435 سريرًا للعناية المركزة، وأسرّة العزل تمثل 382، كما أن أسرّة الطوارئ تصل إلى 239 سريرًا، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج ولا أمراض مؤثرة على الصحة العامة.



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