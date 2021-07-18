امنعوا الأطفال من السهر في العيد بسبب الإلكترونيات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد براشا، الأطفال من السهر، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى، موضحًا أن مشهد الأطفال والسهر مع الأجهزة الإلكترونية أصبح مألوفًا في كل منزل، إذ قد يؤدي قضاء الكثير من الوقت في لعب ألعاب الفيديو بدلًا من الانغماس في الأنشطة البدنية إلى الإضرار بصحة الطفل بعدة طرق قد يتأثر النمو المعرفي للطفل إذا لم يخرج ويتواصل اجتماعيًّا في العالم الحقيقي.

فرص الإصابة بالأمراض:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الجلوس والسهر باستمرار مع الأجهزة في مكان واحد ولعب ألعاب الفيديو المطولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة وإضعاف العضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة بسبب الإجهاد المفرط، كما تشير دراسات متعددة إلى أنه يمكن أن يضعف البصر، كما أن العديد من الألعاب الالكترونية في السوق تحتوي على العنف، وألفاظ نابية، وعدوانية، وقد ينتهي بهم الأمر بمحاولة محاكاة نفس السلوك كما تم تصويره في الألعاب، إذ لا تزال بنية الدماغ تتطور ولن يكونوا قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ حتى يتم الكشف عنها في العالم الحقيقي.

سلاح ذو حدين:

وتابع: إذا نظرنا إلى هذه التقنيات فإن إيجابياتها تفوق سلبياتها، ولكن طالما الحديث عن الأطفال فإن هذه التقنيات تظل أمامهم سلاح ذو حدين، فإذا استخدموها في المفيد فإن النتيجة تكون إيجابية، وإذا استخدموها بطريقة سلبية فإن الآثار تكون مضرة.

دور الأسرة مهم:

وأضاف براشا أن الألعاب الإلكترونية أصبحت منافسًا خطيرًا لقضاء الوقت مع الأسرة والأهل والأصدقاء، وتراجعت أمامها الألعاب الاعتيادية والقديمة التي كان الصغار يطوقون لممارستها مثل كرة القدم والجري والتنزه في الهواء الطلق، إذ تسببت تلك الألعاب في تلاشى الكثير من المهام الاجتماعية وفرضت واقعها بقوة، فهنا يأتي دور الأسر في كيفية تعامل أبنائهم مع الأجهزة الذكية.

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