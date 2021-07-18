الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

‏الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ بين الحجاج حتى الآن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم رصد أي حالات كورونا بين ضيوف الرحمن حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الصحة والداخلية للحديث عن استعدادات موسم الحج 1442.

تعليمات الصحة للحجيج:

وكانت وزارة الصحة دعت حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) طيلة فترة حج هذا العام.

وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.

حالات كورونا الجديدة:

من جهة أخرى كشفت الوزارة عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1143) حالة، كما تم تسجيل (12) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (509576) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (490,696) حالة.

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