رصد بقعة شمسية استثنائية في يوم التروية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رصد صباح اليوم الأحد في يوم التروية وجود بقعة شمسية (AR2844) في موقع غير معتاد في النصف الجنوبي للشمس، حيث تبعد 43 درجة جنوب خط استواء الشمس، إذ إنه من النادر ظهور بقعة في مثل خطوط العرض العالية تلك.

البقع ظاهرة استوائية:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن البقع الشمسية ظاهرة استوائية في الغالب، فبحسب السجل التاريخي فإن 95 ٪ من البقع تظهر خطوط عرض أقل من 30 درجة، وحوالي ثلاثة أرباعها كانت تظهر في حدود 20 درجة من خط استواء الشمس.

خط الاستواء الشمسي:

وأشار إلى أن البقعة (AR2844) التي تم رصدها في يوم التروية في مكان غريب يقع على بعد مرتين إلى ثلاث مرات من خط الاستواء الشمسي مقارنة بالبقع المعتادة، فمنذ بداية عصر الفضاء، شوهد عدد قليل من البقع الشمسية عند خطوط العرض العالية، حيث تظهر الأبحاث أن البقع الشمسية في خطوط العرض العليا تظهر غالبًا خلال السنوات الأولى من الدورات الشمسية، وهذا هو بالضبط ما نمر به الآن – بداية الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.

وصف البقعة الاستثنائية يوم التروية:

واختتم أبو زاهرة، بشكل عام بخلاف موقعها فإنه لا شيء يميزها مغناطيسيًا أو غير ذلك عن البقع الأخرى الموجودة على الشمس اليوم التي تنشط جميعها بتوهجات صغيرة من الفئة (B) التي ليس لها تأثير على كوكبنا، ويمكن رصد هذه البقعة ذات الموقع الاستثنائي من خلال تلسكوب مزود الفلتر خاص بالشمس أو تلسكوب شمسي ومراقبة تطورها خلال الأيام المقبلة.

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