هيئة الولاية على أموال القاصرين تشارك في أعمال حج هذا العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في أعمال حج هذا العام 1442هـ، من خلال فريق عمل مختص في هذا الجانب. وأوضح المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد اللحياني أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الهيئة في متابعة واستقبال البلاغات عن أي حالة طوارئ، وإحالتها إلى فرع الهيئة لاتخاذ ما يلزم تجاهها.



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