نصف مليون رسالة sms توعوية في جوالات الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 540 ألف رسالة «sms» عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج، ومقدمي الخدمة لهم، بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام. فيما ستواصل الوزارة، إرسال الرسائل النصية التوعوية طيلة أيام الحج، تزامنا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



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