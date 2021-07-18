شكرا لقرائتكم خبر تقنيات حديثة لخدمة مراجعي مستشفيات المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودشنت الوزارة، برنامج الأرشفة الالكترونية لصور الأشعة وتبادلها فيما بين أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة والمستشفى الافتراضي بالوزارة، بهدف تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة عبر استشاريي الأشعة لكتابة تقارير الأشعة، وتقديم الدعم لأطباء الأشعة الموجودين في مستشفيات المشاعر المقدسة.
كما شغل نظام الخدمات المدارة في المختبرات بمستشفيات المشاعر بهدف تنظيم وإدارة الوثائق بشكل الكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة، ليسهل البحث عنها واسترجاعها بيسر وسهولة.
تأتي هذه الخطوات مواصلة لجهود وزارة الصحة لاستثمار التقنيات الطبية الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما يسهم في تجويد الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقنيات حديثة لخدمة مراجعي مستشفيات المشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.