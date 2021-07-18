شكرا لقرائتكم خبر تقنيات حديثة لخدمة مراجعي مستشفيات المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام عددا من التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة لتسهيل الخدمة العلاجية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وسيتم تفعيل وحدة الطب الاتصالي في مستشفيات المشاعر؛ لاستخدامها في الحالات التي لا يتوفر بها طبيب في المكان بحيث تتيح هذه التقنية متابعة حالة المريض عن بعد وبما يسهل تقديم الخدمة للمريض في أسرع وقت.

ودشنت الوزارة، برنامج الأرشفة الالكترونية لصور الأشعة وتبادلها فيما بين أقسام الأشعة في مستشفيات المشاعر المقدسة والمستشفى الافتراضي بالوزارة، بهدف تقديم الخدمات التشخيصية الدقيقة عبر استشاريي الأشعة لكتابة تقارير الأشعة، وتقديم الدعم لأطباء الأشعة الموجودين في مستشفيات المشاعر المقدسة.

كما شغل نظام الخدمات المدارة في المختبرات بمستشفيات المشاعر بهدف تنظيم وإدارة الوثائق بشكل الكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة، ليسهل البحث عنها واسترجاعها بيسر وسهولة.

تأتي هذه الخطوات مواصلة لجهود وزارة الصحة لاستثمار التقنيات الطبية الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما يسهم في تجويد الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية.