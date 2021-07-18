16 جهازا و22 اختبارا لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة ونقلها من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام اليوم.

وتجري الرئاسة 22 اختبارا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق استخدام 16جهازا عالميا تقيس جودة المواد المستخدمة والمخرجات النهائية لأغلى ثوب.

من عمليات اختبار العينات (مكة)

وتحققت الرئاسة من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، كما تحققت من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة كورونا خلال مرحلة النقل والاستبدال، وإخضاع الثوب لمعايير الجودة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن وكالة الرئاسة للشؤون الفنية والخدمية رفعت مستوى جاهزيتها لنقل ثوب الكعبة المشرفة عن طريق أسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.

اختبار الخيوط (مكة)

وأضاف أنه يتم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جهزت الحافلة لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.

ويعد المختبر الخاص بتحليل جودة كسوة البيت العتيق، والتي تشرف عليه رئاسة شؤون الحرمين أحد شواهد العصر على العناية والرعاية الفائقة التي توليها حكومة المملكة في خدمة بيت الله الحرام، حيث جلبت أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل خيوط الحرير والقطن الخام، والأنواع المختلفة من المنسوجات وعينات المعادن النفيسة.

اختبار شلة الخيط (مكة)

وتتعدد أنواع العينات وطرق اختبار مدى جودتها، من خلال أجهزة مخصصة لكل عينة؛ للتحقق من مدى قوة التحمل وجودة الألوان والأصباغ، وتؤخذ العينات بطريقة عشوائية من خلال مراحل عدة هي أخذ عينات لخيوط الحرير الخام، يتم أخذها- أيضا - عند وصول دفعات الحرير الخام للمجمع، ثم أخذ عينات الحرير المصبوغ من قسم المصبغة، وتتضمن 24 دفعة للثوب و12 دفعة لصيانة الثوب، وعينات القطن الخام التي يتم أخذها عند ورود القطن للمجمع، ثم عينات القطن المصبوغ باللون الأصفر والتي تؤخذ حسب الدفعات المنتجة بعد صباغتها في قسم المصبغة، وعينات المعادن النفيسة للذهب والفضة عند ورودها للمجمع والتي تستخدم في تطريز مذهبات ثوب الكعبة، وعينات المنسوج والتي تنقسم إلى عينات المنسوج السادة وعينات المنسوج المنقوش.

مقارنة الألوان (مكة)

ثوب الكعبة يتكون من:

56 قطعة مقسمة إلى







16 قطعة للحزام



8 قطع تحت الحزام



25 قنديلا



3 قطع صمدية



3 قطع عرق



قطعة للمرزاب



أبرز أجهزة فحص ثوب الكعبة





اختبار صباغة العينات



غسيل وصباغة عينات الحرير



اختبار مقاومة الصبغة للغسيل



الميزان لمعرفة وزن مواد الغسل ومواد الصباغة ووزن الحرير



كشف الألوان في الضوء الطبيعي



تجفيف العينات



حفظ العينات من الرطوبة



السماكة



مطابقة الألوان



معرفة عدد برم الخيط في المتر



مقاومة الثوب للرطوبة والحرارة والضوء



اختبار تحويل خيوط الحرير من كوم إلى شلل



اختبار الاحتكاك



اختبار مقاومة القماش للوبرة



اختبار قوة الشد



اختبار قوة شد قماش الحرير المنقوش والسادة

