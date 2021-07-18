4 مسارات مميزة بالألوان لفرز الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بشركة كدانة للتنمية والتطوير، الساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر منى لاستقبال الحجاج بعد فراغهم من طواف القدوم، بحيث تكون منطقة فرز للحجاج وتوجيههم منها عبر 4 مسارات مميزة بألوان وأرقام محددة، ووفق آلية محددة لإيصال الحجاج إلى الحافلات المخصصة لكل فئة، ومن ثم نقلهم إلى أماكن إقامتهم في المشاعر.

ووفرت «كدانة» في منطقة الفرز، مظلات لحماية الحجاج من أشعة الشمس، ولوحات إرشادية وإضاءات، إضافة إلى توفير 4 مداخل رئيسة للحافلات مرتبطة بالمخيمات.

ولاكتمال الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن بسهولة ويسر، استحدثت بوابات إرشادية بألوان المخيمات السكنية؛ لتسهيل عملية تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات، مع الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي.

وعملت على تطبيق استخدام خاصية ترميز مخيمات المشاعر المقدسة بالألوان، لسهولة عملية الإرشاد والتنقل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على حركة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

وجرى الاهتمام بتنقلات الحجاج بدءا من مرحلة وصول الحافلات من المسجد الحرام بعد الانتهاء من طواف القدوم إلى مشعر منى وتوجيه الحجاج إلى مسارات المشاة حسب المناطق والألوان لركوب الحافلات المتوجهة إلى المخيمات السكنية في مشعر منى، إذ تبلغ مساحة إسكان الحجاج 729,049 م2.