شكرا لقرائتكم خبر عرفات.. ركن الحج الأعظم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

مزدلفة استعدت لاستقبال الحجاج بعد وقوفهم في عرفة (أنس الحارثي)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة وفي تمام الساعة الـ5 فجرا يبدأ تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات حتى الساعة الـ8 صباحا، على أن يكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات منى إلى مشعر عرفات وفق اللون المخصص، وإنزالهم في المنطقة المخصصة للإنزال، التي تم تحديدها من قبل الجهات ذات العلاقة بـ8 مواقع لإنزال الحجاج في مشعر عرفات، بحيث يكون لكل نطاق مخصص موقعان للنزول، النطاق الأحمر موقعان، النطاق الأزرق موقعان، النطاق الأخضر موقعان، والنطاق الأصفر موقعان، في نقاط محددة لكل مسار على امتداد المخيمات، كل منطقة بحسب الألوان، وتسكين الحجاج في (4 نطاقات حسب الترميز).

ويتوافد الحجاج إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

مسجدة نمرة (مكة)

من جهة أخرى يكون تصعيد الحجاج إلى عرفات بنظام الردين (1500) حافلة بمرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية 20 حاجا، حيث تم تحديد المسارات وتنظيم حركات الحافلات من منى إلى مشعر عرفات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والنقابة العامة للسيارات.

وتبدأ نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة من بعد وقت الغروب، بحيث يتواجد الحجاج في الحافلات قبل نصف ساعة من الغروب إلى الساعة 10 ليلا بحسب الجدول المعمول للنفرة، حيث سيتم إنزال الحجاج في نقاط محددة بمزدلفة على امتداد مخيمات كل منطقة بحسب الألوان.

يذكر أن النقابة العامة للسيارات تعمل على تعقيم حافلات نقل حجاج بيت الله الحرام طيلة رحلة الحج، وبعد كل عملية نقل للحجاج، كما تطبق النقابة كل الإجراءات الاحترازية خلال التنقلات، من الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتوزيع المعقمات، وتطبيق الاحترازات الصحية والتباعد الجسدي مع مرافقة قائد صحي ومرشد لكل حافلة، سعيا لتحقيق معدلات آمنة صحيا ومتميزة لنقل الحجاج.

الإجراءات المتبعة في يوم عرفة والمبيت بمزدلفة

الالتزام بالإقامة والتجول في الأماكن داخل النطاق المخصص من قبل المنظم

منع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي

يجب ألا تقل المسافة بين الحجاج عن 1.5 م، ولا يزيد العدد على 50 شخصا في الفراغ

الإجراءات المتبعة في التصعيد

تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لكل حاج خلال رحلة الحج كاملة، مع متابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية عند الصعود والنزول من الحافلات

إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بكورونا

لا يتجاوز عدد الركاب 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، وترك مقعد فارغ على الأقل بين راكب وآخر

الالتزام ببروتوكول الحافلات الصادر من هيئة الصحة العامة

حمل الركاب لأمتعتهم الشخصية المحمولة

عرفة أو عرفات

يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم

عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 م

يمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وبوسطه شاخص طوله 4 م

يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة

يقع على الطريق بين مكة والطائف شرق مكة بنحو 15 كلم

على بعد 10 كلم من مشعر منى و6 كلم من مزدلفة

مساحته تقدر بـ10.4 كلم2.

فيه جبله المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف

مسجدة «نمرة»