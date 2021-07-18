شكرا لقرائتكم خبر حجاج بيت الله الحرام يقضون يوم التروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط إجراءات تنظيمية واحترازية عالية، توجه الحجاج أمس إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية ودون جمع.

وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطائفين، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

وتولي حكومة المملكة دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.