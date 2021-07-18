السعودية | تعرف على خطط السلامة في المشاعر المقدسة

شكرا لقرائتكم تعرف على خطط السلامة في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد قوات أمن الدفاع المدني في المشاعر المقدسة اللواء الدكتور حمود الفرج، خلال حديثه إلى "العربية"، بأن هناك خطة رئيسية للدفاع المدني داخل المشاعر ترتكز في المقام الأول على الجانب الوقائي، وهي خطط استباقية تعتمد على جولات ميدانية لجميع مواقع تواجد ضيوف الرحمن، للكشف والتأكد من توافر كافة متطلبات ووسائل السلامة، والتي يقوم بها منسوبو ومنسوبات الدفاع المدني المؤهلين بشكل مميز ودقيق للقيام بمثل هكذا أعمال.

وشدد اللواء الفرج، بأن هناك تعاونا وتكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والعمل على جولات تفقدية ميدانية مستمرة، للتأكد من تطبيق كافة وسائل السلامة، في مقار سكن الحجاج وأماكن تواجدهم، والايقاع الفوري بالعقوبات لأي جهة مخالفة.

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أحد منسوبات الدفاع المدني تتأكد من وسائل السلامة

مركز عمليات الدفاع المدني

ومن داخل مركز عمليات الدفاع المدني في مشعر منى، تحدث اللواء الفرج، بأن هذا المركز يعمل على مدار الساعة، يقوم باستقبال البلاغات المتعلقة بأي حادث بما هو اختصاص الدفاع المدني، والتدخل المباشر في حالات الطوارئ، والذي يعتبر المرتكز الثاني من خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج.

وأضاف: هناك مركز لعمليات تنسيق الطوارئ، وهو مهم للغاية، ويضم جميع مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص، لمعالجة أي طارئ، ويعمل هذا المركز وفق تكاملية كبيرة في تحقيق الأهداف ونجاح هذا الموسم بسلامة جميع الحجاج، والوصول إلى الرؤية الكبيرة "الحج الآمن".