- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى.
جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ.
وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية.
وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:23 PM
سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات"الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى
قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى.
جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ.
وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية.
وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة.
، "الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.