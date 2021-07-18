محمد بن مسعود - الدمام - سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى. جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ. وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية. وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 08:23 PM سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات "الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى "الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى. جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ. وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية. وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة. الكلمات المفتاحية

، "الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى ،

المصدر : الخليج 365

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